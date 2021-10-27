Орел, , 06:47 — REGNUM Арбитраж Орловской области получил банкротный иск, ответчиком по которому выступает кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Потребительский кредит Banki.ru

Исковое заявление от Семёна Водотынского подано 26 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 1 044 014 рубля.

При этом 21 октября 2021 года суд прекратил производство по схожим претензиям налогового органа к этому же кооперативу.

По данным ЕГРЮЛ, КПК был создан в октябре 2017 года. Председателем правления числится Олег Боровской. Учредители в реестре не фигурируют. Боровской также является главой правления ещё одного кооператива, но созданного в 2020 году.

Напомним, в конце сентября 2021 года банкротный иск о собственной несостоятельности подал кредитный потребительской кооператив граждан «СоцИнициатива Кредит-Якутск», который планирует ликвидироваться. Основанием заявлен долг в размере 26,6 млн рублей. Иск до устранения недочётов оставлен без движения.