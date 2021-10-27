Артём, Приморский край, 27 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Артеме 27 октября в 07:00 загорелись склады с мясом на улице Урбанского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Пожар на мясном складе в Приморье

Читайте также: Во Владивостоке сгорел Некрасовский рынок на площади 700 кв. метров

Прибывшие пожарные на место происшествия установили, что горит складское сооружение из сэндвич панелей общей площадью 700 кв. метров

В 08:10 возгорание было локализовано, в 09:15 пожар полностью потушили. Общая площадь горения составила 500 кв. метров.

Пострадавших нет. К тушению были привлечены 13 человек и четыре единицы техники.

Причины пожара и ущерб — устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 26 октября сгорел Некрасовский рынок, один из собственников которого — депутат Законодательного собрания Приморья Вячеслав Байделюк.