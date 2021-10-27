Мадрид, , 06:41 — REGNUM Конгресс депутатов Испании восстановит в начале ноября стопроцентное очное голосование после более чем годичного использования удалённого голосования в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

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Бюро Конгресса одобрило эти изменения в системе очного голосования во вторник, 26 октября — всего за неделю до того, как должны состояться дебаты по поправкам к законопроекту об общем государственном бюджете на 2022 год.

Ранее Конгресс депутатов Испании лишился парламентария от «Unidas Podemos» Альберто Родригеса в связи с тем, что в ходе одного из митингов несколько лет назад он ударил полицейского.

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