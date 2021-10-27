Каир, , 06:39 — REGNUM Яд скорпионов предложили использовать как основу для лекарств от COVID-19 учёные из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте. Об этом 26 октября сообщает Medical Xpress.

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Исследователи поясняют, что яд скорпионов содержит биологически активные пептиды, которые могут послужить основой для нового препарата от коронавирусной инфекции. Некоторые из этих пептидов обладают ярко выраженной антибактериальной и противовирусной активностью, в природе они защищают ядовитую железу скорпиона от инфекции.

Исследователи уже собрали образцы яда скорпионов и образцы генетического материала ядовитых желёз для анализа с целью выявить как можно больше информации о составе пептидов. После очистки и идентификации ядовитые пептиды будут модифицированы с помощью ферментов и синтезированы в количествах, достаточных для тестирования в качестве лекарства от коронавируса.

Яды скорпионов до сих ещё плохо изучены и учёные надеются задействовать их как источник для новых лекарств, которые будут использоваться в борьбе с разного рода инфекциями. Предполагается задействовать яды скорпионов, обитающих в Египте, так как именно здесь обнаружены самые ядовитые представители этих паукообразных.

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