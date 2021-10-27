Пекин, 27 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Китай призывает Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять свои обязательства по вопросу Тайваня, сообщает посольство КНР в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты раскритиковали высказывания главы Госдепа США Энтони Блинкена, заявившего о необходимости участия Тайваня в системе ООН. В посольстве указали, что к ООН могут присоединяться только суверенные государства, каким Тайвань не является. В связи с этим Китай призывает Вашингтон выполнять свои обязательства в рамках американо-китайских соглашений и резолюции Генассамблеи ООН 2758.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США немедленно прекратить опасные действия вокруг Тайваня. По его словам, Вашингтон продолжает втягивать Тайбэй в открытое противостояние с Пекином.