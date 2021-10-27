Москва, , 06:36 — REGNUM Жители России в октябре 2021 года пользовались услугами платной вакцинации от COVID-19 на 68% чаще, чем в сентябре. Об этом говорится в материалах аналитического ресурса «Чек Индекс», который анализирует потребительскую активность по фискальным данным.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Россияне за первые двадцать дней октября сделали на 68% больше покупок услуг по вакцинации, чем за такой же период месяцем ранее», — подсчитали эксперты, отметив, что продажи измерялись в натуральном выражении.

По сравнению с июлем показатель вырос на 425%.

В отчёте говорится также, что плата взимается за осмотр пациента и введение препарата, сама же вакцина является бесплатной. Средний чек покупки в октябре в целом по России составил 1100 рублей.

Читайте также: Почти 85% жителей РФ выступают за вакцинацию всех мигрантов от COVID-19