Саратов, , 06:31 — REGNUM Два человека скончались в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Саратове 26 октября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После ДТП водитель скрылся с места инцидента. Погибшие — мужчина и женщина 30−35 лет. Сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в городе Орск Оренбургской области насмерть сбили 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.

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