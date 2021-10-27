Саратов, 27 октября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Два человека скончались в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Саратове 26 октября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

После ДТП водитель скрылся с места инцидента. Погибшие — мужчина и женщина 30−35 лет. Сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в городе Орск Оренбургской области насмерть сбили 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.