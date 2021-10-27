Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутии обсуждают введение входа по QR-кодам в организации, оказывающие спортивные услуги. Жители республики считают неадекватным это ограничение на фоне рекомендации Минздрава РФ усилить физическую активность во время нерабочей недели, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Посещаемость фитнес-залов в первый день действия мер по наблюдениям владельцев упала на 60% © Наталья Диева

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Возмущены также владельцы фитнес-клубов. В таких ограничениях они видят нарушение прав людей на занятия спортом и напоминают, что в спортзалах даже в доковидное время было меньше людей, чем в кафе.

«Бизнес в сфере фитнес-индустрии находится на грани уничтожения! Арендные платежи, налоги, зарплата тренеров — это никого не касается, «сами разруливайте». Люди с медотводами не могут укреплять своё здоровье! Однако, могут свободно ходить в алкомаркеты!» — говорится в открытом обращении к представителям власти от фитнес-клуба «Статика».

Хозяйка фитнесс-клуба «Beauty fit» Елена Жарикова в связи с новыми ограничениями решила закрыть свой бизнес и переехать в Подмосковье.

«В нерабочие дни нужно в первую очередь закрывать алкогольные маркеты, а не те предприятия, которые представляют оздоровительные услуги. Но я уже махнула рукой на это дело. Если в Якутске не думают о здоровье, значит оно им не нужно. Среди городов России в Якутске наихудшие условия для фитнес-клубов! В прошлом году нас держали до конца августа, мы были закрыты полгода! В то время как в других городах фитнес-клубы работали с июня», — сообщила Елена Жарикова ИА SakhaDay.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября посещать спортивные объекты в Якутии можно только при наличии QR-кода, подтверждающего наличие иммунитета от COVID-19.