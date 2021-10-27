Тюмень, , 06:27 — REGNUM В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября, в связи с объявленным временным локдауном по коронавирусу, церемонии бракосочетания будут проходить в присутствии трёх человек — регистратора и молодожёнов. Об этом сообщает региональное управление ЗАГС.

Свадьба Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Причём проводиться будут ранее назначенные на вышеуказанные дни церемонии. Отмечается, что продолжится государственная регистрация рождения, смерти для лиц, которым назначена дата государственной регистрации.

Кроме того, с 1 по 3 ноября 2021 года приостанавливается предоставление услуги по проставлению апостиля на документы, подлежащие вывозу за пределы Российской Федерации.

В другие дни, до 31 декабря 2021 года, бракосочетания будут проводиться с ограничением до 10 человек.