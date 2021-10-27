Тюмень, 27 октября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября, в связи с объявленным временным локдауном по коронавирусу, церемонии бракосочетания будут проходить в присутствии трёх человек — регистратора и молодожёнов. Об этом сообщает региональное управление ЗАГС.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

Причём проводиться будут ранее назначенные на вышеуказанные дни церемонии. Отмечается, что продолжится государственная регистрация рождения, смерти для лиц, которым назначена дата государственной регистрации.

Кроме того, с 1 по 3 ноября 2021 года приостанавливается предоставление услуги по проставлению апостиля на документы, подлежащие вывозу за пределы Российской Федерации.

В другие дни, до 31 декабря 2021 года, бракосочетания будут проводиться с ограничением до 10 человек.