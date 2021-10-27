Осло, , 06:13 — REGNUM Краткую встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел в Осло 26 октября глава МИД России Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Йонас Гар Стёре МИД России

Мероприятие прошло в закрытом формате. Лавров и Стёре оценили состояния дел в отношениях между РФ и Норвегией, а также обсудили международные проблемы в рамках двустороннего взаимодействия в Совбезе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Сергей Лавров заявил, что сотрудничество в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) остается важным каналом контактов и связующей нитью для его участников.

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