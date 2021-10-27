Порт-о-Пренс, 27 октября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Отставки премьер-министра Ариэля Анри требуют в качестве условия для разблокировки дорог вооружённые банды в Гаити. Об этом 27 октября сообщает агентство EFE.

Sean MacEntee Бензин

Главари преступных группировок спровоцировали в стране топливный кризис, устроив борьбу за контроль над путями транспортировки топлива. Острый дефицит топлива вызвал массовое закрытие АЗС и беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Выдвинувшие свои требования банды уверены в причастности премьер-министра к организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в июле текущего года. Обвинения построены на данных о телефонных переговорах премьер-министра с основным подозреваемым в преступлении Жозефом-Феликсом Бадьё в ночь покушения на резиденцию президента Гаити.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Доминикана усилила охрану границы с Гаити для предотвращения вывоза топлива.