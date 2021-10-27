Якутск, , 06:12 — REGNUM В столице Якутии открыты дополнительные центры вакцинации. Сделать прививку от коронавируса горожане могут в том числе в торговых центрах, в главпочтамте и библиотеке, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 октября на основании данных оперативного штаба республики.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Якутске работают 18 пунктов вакцинации, пять из них — дополнительные. Сделать прививку горожанам в том числе начали предлагать в ТРК «Туймаада» и ТЦ «Прометей». В соцсетях республики сообщают о возникновении очередей в некоторых пунктах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября жителей Якутии перестали пускать без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие иммунитета к COVID-19 после болезни, в учреждения культуры, с 25 октября — в спортивные объекты. С 1 ноября эту меру собирались распространить на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы, но вместо этого ввели полный запрет на посещение этих организаций.