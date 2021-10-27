Москва, 27 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Около 20 взрывов газовоздушной смеси произошло с начала сентября в России. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

С начала сентября в России произошло около 20 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Чаще всего это пожары, возникшие от газовых приборов и сопровождаемые хлопком газовоздушной смеси. Такие пожары считаются одними из самых опасных.

По данным МЧС, в холодное время года на треть возрастает число пожаров, чаще всего это связано с неправильной эксплуатацией газовых и электрических нагревательных приборов, а также печного оборудования. В качестве предупредительных мер сотрудники МЧС России каждый год в осенне-зимний период проводят комплекс мероприятий по пожарной безопасности. В настоящее время надзорные органы ведомства уже начали операцию «Отопление».

В рамках операции по домам пройдут рейды с раздачей листовок о правилах пожарной безопасности. Дополнительные профилактические мероприятия будут проводиться на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер.

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