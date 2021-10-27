Москва, , 06:22 — REGNUM Прокуратура усилит защиту предпринимателей Дальнего Востока от избыточных проверок, заявил на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Прокуратура Ysia.ru

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По словам вице-премьера, несмотря на то, что работа контрольно-надзорных органов стала более прозрачной, «почти каждый четвёртый предприниматель на Дальнем Востоке сталкивается с административным давлением».

Наибольшее давление отмечают предприниматели на Камчатке, в Приморье и Бурятии. Он попросил глав данных регионов и главных федеральных инспекторов обратить на сложившуюся ситуацию особое внимание.

По словам Демешина, органы прокуратуры ориентированы, в том числе на привлечение к административной ответственности должностных лиц, позволяющих себе в нарушение установленного порядка осуществлять внеплановые контрольные мероприятия.

Ужесточена и практика согласований со стороны прокуратуры — зафиксировано сокращение числа проверок, проведённых за девять месяцев 2021 года, в процентном соотношении к 2019 году в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также Колыме и Сахалина.

С 1 июля территориальные органы федеральных органов контроля провели более 1 тыс. профилактических визитов, объявили более 5 тыс. предостережений, осуществили 225 консультирований. Наиболее активно применяются профилактические мероприятия в Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях.

В ходе согласований удалось сократить количество плановых проверок бизнеса на 2022 год на 27% в сравнении с 2021 годом.

Заместитель генерального прокурора акцентировал внимание на нарушениях прав бизнеса со стороны органов власти — до сих пор не везде приняты положения о муниципальном и государственном земельном, строительном и транспортном контроле, что создаёт почву для неправомерных действий со стороны органов контроля.

Демешин напомнил, что с 1 января 2022 года прокуратура будет наделена дополнительными полномочиями по защите прав субъектов хозяйствующей деятельности и пообещал, что надзорные органы «более внимательно» будут работать в этой важной сфере.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал ряд поручений — губернаторам поручено проанализировать уровень давления региональных и муниципальных контрольно-надзорных органов на бизнес и принять меры по его снижению. Главным федеральным инспекторам поручено взять на контроль количество проверок федеральных контрольно-надзорных органов в регионах.

«Пока мы не можем говорить о значительном уменьшении давления на бизнес. По целому ряду регионов Дальнего Востока количество проверок, давление на предпринимателей скорее возросло, чем уменьшилось. Уверен в том, что давление контрольно-надзорной деятельности на экономику должно быть ниже», — подвёл итоги Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Демешин объявил предостережения главе новосибирского минтранса Анатолию Костылевскому и руководителю регионального министерства труда и соцразвития Ярославу Фролову. Основание — ненадлежащее осуществление полномочий по контролю за подведомственными предприятиями и учреждениями, невыполнение в полном объёме запланированных мероприятий.