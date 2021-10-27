Вараш, , 05:47 — REGNUM Разгерметизация трубопровода с водородом произошла на Ровенской АЭС в городе Вараш на западе Украины, 26 октября сообщили в пресс-службе украинской службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ровенская АЭС Дьяков Владимир Леонидович

Инцидент произошел на площадке возле энергоблока №3, находящегося на планово-предупредительном ремонте. После случившегося трубопровод перекрыли. В результате ЧП никто не пострадал. Радиационный фон в окрестностях станции в норме. АЭС работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года энергоблок №1 Ровенской АЭС отключился от сети после срабатывания автоматической защиты.

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