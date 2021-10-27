Вашингтон, 27 октября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Резкую критику обрушил на своего предшественника, экс-президента США Дональда Трампа действующий американский лидер Джозеф Байден на митинге в поддержку кандидата в губернаторы штаты Виргиния от демократов Терри Маколиффа.

Michael Stokes Джо Байден

Соперника Маколиффа от республиканцев Гленна Янгкина глава Белого дома назвал «прислужником Трампа», у которого «дурные идеи и плохой послужной список». Байден заявил, что под его руководством страна стала гораздо успешнее бороться с коронавирусом.

В качестве примера президент США отметил, что вакцина от COVID-19 была создана при Трампе, при нём же был дан старт массовой вакцинации, но привиться успели только два миллиона человек, тогда как при Байдене уже привилось более 190 млн. Также Байден напомнил, что при нём за девять месяцев было создано больше рабочих мест, чем при любом другом президенте США за тот же период.

Также Байден припомнил Трампу штурм Капитолия, который был предпринят сторонниками Трампа с целью срыва утверждения Конгрессом итогов президентских выборов. Президент США заявил, что в случае победы республиканца под запретом окажется вся прогрессивная литература и окажутся под угрозой права женщин на прерывание беременности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Байдена, глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд.