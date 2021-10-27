Оттава, 27 октября 2021, 05:34 — REGNUM Бывший канадский министр экономического развития Мелани Жоли назначена руководителем МИД Канады 26 октября, сообщается на сайте правительства страны.
Новой главе ведомства 42 года. Ранее, помимо министерства экономического развития, она сменила несколько должностей в прежнем правительстве Канады.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября канадский премьер-министр Джастин Трюдо назначил на пост министра обороны страны Аниту Ананд.
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