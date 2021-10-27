Оттава, , 05:34 — REGNUM Бывший канадский министр экономического развития Мелани Жоли назначена руководителем МИД Канады 26 октября, сообщается на сайте правительства страны.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новой главе ведомства 42 года. Ранее, помимо министерства экономического развития, она сменила несколько должностей в прежнем правительстве Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября канадский премьер-министр Джастин Трюдо назначил на пост министра обороны страны Аниту Ананд.

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