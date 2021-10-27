Оттава, 27 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Бывший канадский министр экономического развития Мелани Жоли назначена руководителем МИД Канады 26 октября, сообщается на сайте правительства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Новой главе ведомства 42 года. Ранее, помимо министерства экономического развития, она сменила несколько должностей в прежнем правительстве Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября канадский премьер-министр Джастин Трюдо назначил на пост министра обороны страны Аниту Ананд.