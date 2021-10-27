Москва, 27 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверит высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, сообщили 26 октября в пресс-службе ведомства.

Скриншот с YouTube Рэпер Моргенштерн

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку», — говорится в сообщении.

В правоохранительные органы обратились представители ветеранской организации. Они расценили высказывания рэпера как оскорбляющие историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны, и попросили следователей проверить, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.

Напомним, Моргенштерн заявил, что не понимает необходимости празднования Дня Победы. Позже он извинился за свои слова, которые, по его утверждению, «вырвали из контекста», а адвокат артиста сообщил о готовности своего клиента явиться к следователю и дать объяснения после получения повестки.