Гавана, , 05:29 — REGNUM Уличные протесты, подогреваемые оппозицией с финансированием из США, являются частью неконвенционной войны против Кубы, заявил член секретариата ЦК кубинской Компартии Рохелио Поланко в эфире государственного телевидения.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что мы имеем дело с новой главой нетрадиционной войны, мягкого переворота или управляемой ненасильственной борьбы, которую США осуществляли в разное время в нескольких странах», — заявил он.

В качестве примеров стран, в которых США применяли подобные методы, Поланко привел Ливию, Сирию, Югославию, Украину, Венесуэлу и Никарагуа. Он подчеркнул, что в Компартии Кубы осведомлены о методах Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил посольство США в Гаване в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. По его словам, американские дипломаты вместе с кубинской оппозицией планируют устроить уличные беспорядки для дестабилизации.