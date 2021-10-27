Новосибирск, 27 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Новосибирская область активно ведёт работу по всем направлениям в рамках подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежи. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников во время совместного заседания региональных организационных комитетов по подготовке и проведению МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске в режиме видеоконференцсвязи.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

В заседании участвовали губернатор Омской области Александр Бурков, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» Дмитрий Курбатов.

«Новосибирская область активно ведёт работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с «Федерацией хоккея России». Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы — темпы строительства значительно выросли», — сказал Травников.

Под «главной стройкой» подразумевается новая ледовая арена. По официальным данным, сегодня идёт закрытие теплового контура здания — смонтированы перекрытия кровли, ведётся монтаж металлоконструкций фасада и стеклопакетов. Внутри здания заливают полы и трибуны, прокладывают системы отопления, вентиляции и водоснабжения, монтируют технологическую плиту для ледового корта в тренировочном зале. Рядом с ареной возводится павильон для кассовой зоны и досмотра зрителей.

Также завершено строительство тепловых коммуникаций к арене и станции метро «Спортивная». На самой станции забетонированы перроны, строители приступают к пуско-наладке эскалаторов.

Завершён очередной этап реконструкции Ледового дворца спорта «Сибирь» — действующей домашней арены новосибирского хоккейного клуба.

Идёт работа по формированию волонтерского корпуса чемпионата — за три недели, прошедшие с начала заявочной кампании, получено уже 700 анкет волонтёров.