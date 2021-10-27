В Хабаровском крае на водоёме погибли братья
Солнечный, Хабаровский край, 27 октября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Амурске возбуждено уголовное дело по факту гибели на водоёме двоих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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В поселке Горный Солнечного района 26 октября днём во время самостоятельной прогулки у водоема под лед провалились двое несовершеннолетних детей.
«В ходе игр на водном объекте погибли два брата шести и 11 лет. Прокурор Солнечного района Иван Рокачев выехал на место происшествия», — рассказали в прокуратуре.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чернышевском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей.