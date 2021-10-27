Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Ситуация в Судане, где военные совершили захват членов переходного правительства, обсуждалась в ходе телефонной беседы американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом 26 октября сообщил Госдепартамент США.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр осудил действия военных, а также выразил обеспокоенность по поводу последствий случившегося для стабильности в стране и регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Энтони Блинкен провел разговор по телефону с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, который был освобожден после захвата военными.

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