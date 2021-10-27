Благовещенск, , 05:23 — REGNUM Будет изменено оформление новогоднего городка в столице Амурской области. Городские власти намерены отказаться от использования ледяных фигур и купить новую ёлку, рассказал на своей странице в Instagram мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Ёлка у Меги Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Зато в городке установят ретро фигуры, похожие на те, что использовались много лет назад. Горожане увидят горку в виде головы богатыря, бабу Ягу в ступе, Гулливера, тройку лошадей. Высота новой искусственной ёлки будет более 20 метров.

«В этом году решили не ставить ледовые фигуры. Во-первых, потому что они одни из самых дорогих элементов новогоднего оформления. Во-вторых, больше всего подвержены повреждениям. Чувствительны к капризам погоды и действиям вандалов. Зато будет много новых элементов. Будут и хорошо зарекомендовавшие в предыдущие годы», — пояснил Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске новогодний городок в парке «Динамо» сделают в стиле подводного мира. На проведение работ уже проводятся конкурсные процедуры, определяют подрядчиков, закупают оборудование.