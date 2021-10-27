Для столицы Приамурья к Новому году купят новую ёлку
Благовещенск, 27 октября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Будет изменено оформление новогоднего городка в столице Амурской области. Городские власти намерены отказаться от использования ледяных фигур и купить новую ёлку, рассказал на своей странице в Instagram мэр Благовещенска Олег Имамеев.
Читайте также: В Хабаровске новогодний городок сделают в подводной тематике
Зато в городке установят ретро фигуры, похожие на те, что использовались много лет назад. Горожане увидят горку в виде головы богатыря, бабу Ягу в ступе, Гулливера, тройку лошадей. Высота новой искусственной ёлки будет более 20 метров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске новогодний городок в парке «Динамо» сделают в стиле подводного мира. На проведение работ уже проводятся конкурсные процедуры, определяют подрядчиков, закупают оборудование.