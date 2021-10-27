Южно-Сахалинск, 27 октября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Четыре землетрясения магнитудой до 3,6 зарегистрированы сейсмологами возле островов Курильской гряды. Об этом 27 октября сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки магнитудой от 2,3 до 3,6 были зафиксированы возле Курильских островов. Очаги землетрясения находились на глубине 5 до 144 км.

Для местных жителей подземные толчки были неощутимы, в экстренные службы в связи с землетрясениями обращений не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных точках магнитудой 4,5, которые произошли на территории полуострова Камчатка.