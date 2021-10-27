Бразилиа, 27 октября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Провести проверку заявлений бразильского президента Жаира Болсонару призвала Федеральный верховный суд и генпрокуратуру страны специальная комиссия сената Бразилии, 26 октября сообщил портал G1.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Речь идет о словах главы государства, касающихся коронавируса. Кроме того, сенаторы потребовали от соцсетей предоставить информацию о подключениях и хранящихся на серверах данных, а также заблокировать доступ к аккаунтам Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября спецкомиссия сената Бразилии одобрила обвинения против Жаира Болсонару по девяти преступлениям в период пандемии.