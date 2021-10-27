Кемерово, 27 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области запланирована серия масштабных проектов к 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Об этом ИА REGNUM сообщили в минкульте региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ф.М. Достоевский

«Учитывая выдающийся вклад Федора Достоевского в отечественную и мировую культуру, непосредственную связь города Новокузнецка с судьбой великого классика и в связи с празднованием юбилея писателя, в Кузбассе реализуется серия крупных масштабных проектов, которые в настоящее время находят своё воплощение в рамках проекта «Проведение регионального литературно-театрального марафона «Дни Федора Достоевского в Кузбассе», — уточнили в министерстве.

Так, 29 ноября в Новокузнецком драматическом театре пройдёт «Ночь Достоевского». Для зрителей подготовлены несколько творческих площадок по произведениям Достоевского: «Интеллектуальное казино»; перформанс «Чай с Достоевским»; локация «Техника чтения Достоевского»; интерактив «Братья Карамазовы»; фотозона «Город Достоевского».

Также будут организованы выставка «Достоевские. Семейный альбом», инсталляции и «Зоны виртуальной реальности с Достоевским».

Запланировпн показ спектакля «Кроткие» Московского драматического театра «Человек». Кроме того посетители увидят перформанс «Целую Ваши ножки» в постановке режиссера Полины Кадрымон и эскиз «Крокодил», подготовленный актерами Новосибирского молодежного академического театра «Глобус» — режиссер Бениамин Коц (Польша).

Напомним, что с 27 по 29 октября в Новокузнецке пройдёт Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации». На мероприятие съедутся более 60 достоведов.

Отметим, что 2021 год — год 200-летия Федора Михайловича Достоевского.