Гонконг, Китай, , 05:09 — REGNUM Объём спроса на алюминий на мировых рынках за три квартала 2021 года вырос на 12,8%, достигнув 51,9 млн тонн. Об этом говорится в распространённом 27 октября отчёте компании «Русал».

Алюминий

"За девять месяцев 2021 года мировой спрос на первичный алюминий вырос на 12,8% в годовом выражении — до 51,9 млн тонн», — говорится в сообщении.

Эксперты компании отмечают, что спрос на алюминий в Китае увеличился на 8,5%, до 30,3 млн тонн, в остальных частях мира — на 19,5%, до 21,6 млн тонн.

Поставки металла за девять месяцев также выросли — на 5,4% по сравнению с показателем в аналогичном периоде 2020 года, — достигнув 50,8 млн тонн. Таким образом, к концу года образовался дефицит металла в размере 1,1 млн тонн, пояснили эксперты.

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