Москва, , 09:20 — REGNUM Лауреатами премии «Марка №1 в России"-2021 стали торговые марки, которым потребители доверяют больше всего. Премия ориентирована именно на такой способ определения победителей в четырех важнейших номинациях. Лауреатами этого года вновь стали те марки, которые полностью оправдали ожидания россиян.

«Марка N1 в России». Логотип

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» уже хорошо известна россиянам. За свою более чем двадцатилетнюю историю она стала своеобразным символом качества товаров и услуг.

Начиная с 1998 года российские потребители ежегодно выбирают самые достойные, по их мнению, бренды сферы услуг, а также называют торговые марки, которые считают лучшими в своем сегменте.

Именно благодаря непосредственному участию потребителей в процессе выбора лауреатов, премия «Марка №1 в России» является, как заявляют ее организаторы, одной из самых значимых и объективных на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

Лауреаты премии этого года уже известны. С сентября по октябрь граждане РФ имели возможность заполнить специальную анкету, которая была размещена не только на официальном сайте премии www.narodnayamarka.ru, но и на порталах информационных партнеров, и в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что наибольшая объективность выбора голосовавших обеспечивается спецификой анкеты. Дело в том, что в ней голосующим не предлагают на выбор варианты. Напротив, в каждой категории требуется самостоятельно указать марку, которая вызывает наибольшее доверие. И по результатам обработки всех заполненных анкет организаторы премии определяют ТОП лучших товаров и услуг в различных направлениях.

Традиционно лауреаты премии определяются в нескольких важных категориях, а товары, представленные в разделах, в основном являются марочными, имеют национальную дистрибуцию и используются большинством жителей страны.

Ежегодно процесс выбора лучших из лучших востребован у российских потребителей — свои голоса за торговые марки отдают десятки тысяч жителей России по всей стране. В текущем году охват аудитории составил более 120 тысяч пользователей.

В число победителей конкурса вошли те марки, которые после обработки анкет получили наибольшее количество голосов потребителей.

В этом году лауреаты премии были определены в четырех важных категориях: «Услуги и сервис», «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Медицинские товары».

«Услуги и сервис»

Лауреаты: «Мегафон»; ПАО «Сбербанк» в номинации банк; авиакомпания — «Аэрофлот»; загородный отель — «Мистраль Отель и СПА»; «Утконос»; «Ашан»; «FixPrice»; «Шоколадница»; маркетплейс товаров для здоровья — «Здравсити»; сеть фитнес-клубов — «С.С.С.Р», лотерея «Русское лото»

«Продовольственные товары»

Торговые марки: «MacCoffee»; кетчупы и соусы, майонез, джемы — «Махеевъ», «Любятово»; «Бизнес Меню» в номинации — обед быстрого приготовления; сыры — «Oltermanni»; плавленый и творожный сыры — «Hochland»

«Непродовольственные товары»

Лауреаты: Моторное масло — «Idemitsu»; «Аскона»; «Лазурит»; мягкая мебель — «MOON»; керамическая плитка — «KeramaMarazzi»; напольные покрытия — «Tarkett»; инструменты — «Зубр»; бытовой клей — «Момент»; лакокрасочные материалы — «ТЕКС»; чайник — «Vitek»; «BQ» в номинации — телефоны масс-маркет; «StarLine» — автосигнализации; «Glade»; чистящее средство для стекол и зеркал — «Mr.Muscle»; «OFF!» — в номинации средства защиты от насекомых (репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) — «Combat»; садовая техника — «Stihl»; почва грунт — «TerraVita», а так же предметы личной гигиены — «Veiro».

«Медицинские товары»

Торговые марки: «Тантум Верде»; «Дифлюкан»; глюкометры — «Акку-Чек»; детские витамины — «Витамишки»; «Фарингосепт», «Кальций — Д3 Никомед», «Детралекс», шампунь от перхоти — «Низорал», «Кардиомагнил», «Артра», витаминно-минеральные комплексы для взрослых — «Vitrum», «Левомеколь» и многие другие.

Подробная информация о лауреатах премии размещена в специальном разделе на официальном сайте.

В 2018 году в рамках Ежегодной премии «Марка №1 в России» появилась новая категория для голосования «Лучшие в шоу-бизнесе по версии Рунета». В текущем году партнером данной категории уже второй раз выступил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18 октября.

Респондентам задавали всего два вопроса — отдельно про исполнителя и исполнительницу российской эстрады, которые звучали следующим образом: «Я назову вам певцов/певиц российской эстрады, а вы скажите, кого из них вв бы назвали лучшим певцом/певицей 2021 года. Назовите одного певца/певицу из предложенного списка».

Закрытый список, из которого нужно было выбрать кандидата, ранее был сформирован на основе открытого опроса, где россияне называли претендентов на звание лучшего певца и певицы в 2021 году.

Согласно официальной информации, в опросе в итоге приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с использованием телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

По мнению опрошенных, лауреатами 2021 года стали Олег Газманов и Полина Гагарина, которые победили в номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница» соответственно.

Добавим, что из года в год награждение лауреатов премии «Марка №1 в России» проходит в рамках специальной торжественной церемонии. И в этом году праздничное мероприятие запланировано на 11 декабря.

По традиции помимо награждения победителей, гостей ждет интересная развлекательная программа. А рамках мероприятия состоится предновогодний гала-концерт, в котором примут участие популярные звезды эстрады, также организаторы обещают подарки от марок №1 и розыгрыши призов.

Добавим, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, церемония пройдет в формате COVID-FREE.