Владивосток, 27 октября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Компания «Система» готовится к вывозу привезённых из Амурской области в Приморье опасных отходов, согласовывается график перевозки, о чем представители компании уведомили правительство края в официальном письме.

Пресс-служба правительства Приморского края Опасные отходы в Приморье с «Восточного»

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По словам зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко, в настоящее время представители компании выбирают в Амурской области подходящую площадку, где и разместят вывезенный из Приморья ядовитый грунт. Рассматриваются три площадки, сам же вывоз планируется начать 28 октября. Все действия согласовываются с Росприроднадзором.

Комментарий Пархоменко на заявление природоохранного прокуратура Амурской области Олега Зюбина о запрете ввоза отходов из Приморья обратно в Приамурье цитирует телеграм-канал правительства Приморья.

«Действительно, везти обратно на склады космодрома, откуда они были привезены, незаконно, так как эти склады не предназначены для размещения таких отходов. Но «Система» может найти соответствующие разрешенные места для временного хранения отходов нужного класса. Таким образом, компания привезёт отходы на выбранные площадки, где они будут временно храниться», — сказала Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области нет полигонов, оборудования и компаний для утилизации ядовитых отходов с космодрома «Восточный», заявил «Интерфаксу» межрайонный природоохранный прокурор Благовещенска Олег Зюбин, комментируя протесты приморцев против утилизации ядовитого грунта в их регионе.

Речь идёт о более чем 900 тоннах отходов 2-го и 3-го класса опасности. После неудачной попытки разместить их на полигоне в Красноярском крае бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что теперь отходы решили утилизировать в Приморье, в Надеждинском районе рядом с Владивостоком, по договору с ООО «Система».