Кемерово, 27 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Новокузнецке пройдёт Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф. М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации». На мероприятие съедутся более 60 достоеведов, в том числе специалисты, изучающие творчество писателя из Японии, Болгарии, ближнего зарубежья и России, сообщили в минкульте Кузбасса.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

Конференция запланирована с 27 по 29 октября. Она пройдёт на базе Кузбасского гуманитарно-педагогического института КемГУ, совместно с Институтом повышения квалификации и Кузбасской православной духовной семинарией.

«Цель конференции — рассмотрение и обсуждение фундаментальных проблем, связанных с восприятием творчества Федора Достоевского в современном мире, влиянием его духовного наследия на сообщество XIX—XXI века», — рассказали в министерстве.

Напомним, что 2021 год — год 200-летия Федора Достоевского.