Якутск, 27 октября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Назначенная исполняющей обязанности министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева обратилась в гордуму Якутска с просьбой досрочно снять с неё полномочия депутата. Её решение сдать мандат одобрили в комитете по местному самоуправлению, законности и регламенту гордумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе законодательного органа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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Окончательное решение по этому вопросу гордума примет 27 октября на внеочередном заседании. Если оно будет положительным, то в столице республики будут проводить довыборы депутата по Центральному округу.

«В соответствии с Федеральным законом (п.2 ч.10 ст. 40) в случае отставки по собственному желанию депутата, ее полномочия прекращаются досрочно», — пояснили в городской думе Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Якутии Елена Борисова отправлена в отставку. Причиной её увольнения указан переход на другую работу. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет главврач республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева.