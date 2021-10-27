Бразилиа, , 04:47 — REGNUM Спецкомиссия Сената Бразилии одобрила обвинения против главы государства Жаира Болсонару по девяти преступлениям во время пандемии. Об этом свидетельствуют итоги голосования в комитете.

Жаир Болсонару Isac Nóbrega

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Результат — семеро против четверых», — подвел итоги голосования сенатор Омар Асис.

Против Болсонару выдвинули обвинения за нарушение санитарных мер, шарлатанстве, подделке документов, преступлениях против человечности, превышении должностных полномочий, эпидемии, подстрекательстве к преступлениям. Также обвинения выдвинуты и против детей бразильского президента. Теперь на Болсонару подадут в суд, прокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социальные сети Facebook и Instagram, а также сервис YouTube заблокировали учетные записи президента Бразилии Жаира Болсонару. Поводом для блокировок послужили видео, где бразильский президент высказывает сомнения по вопросам эффективности вакцинации против коронавирусной инфекции.