Бразилиа, , 04:44 — REGNUM Законопроект, разрешающий муниципалитетам отменять обязательное ношение защитных масок был принят законодательным собранием бразильского штата Рио-де-Жанейро. Об этом 27 октября сообщает телеканал Globo.

Производство защитных масок для лица в швейном ателье Александр Куликов © ИА REGNUM

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Отказ от масок должен происходить постепенно, с учётом заболеваемости в муниципалитете и доли вакцинированного населения. Кроме того, перед отменой ношения масок должны быть проведены тестовые мероприятия.

Законопроект в течение 15 дней должен быть одобрен и подписан губернатором штата Клаудиу Кастро. При этом уже 27 октября префектура города Рио-де — Жанейро опубликует распоряжение мэра об отказе от ношения масок на улице. Распоряжение вступит в силу только после одобрения законопроекта губернатором штата. также в городе планируется снятие ряда ограничений в связи с увеличением доли привитого населения до 65%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Бразилии городе Бразилиа планируют с 3 ноября отменить обязательное ношение масок на улице.

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