Кемерово, , 04:40 — REGNUM В Кемеровской области обсудили проект будущего аэропорта в Шерегеше. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Работа Александра Кряжева. «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая». Дроно-фотография «Фотопарад в Угличе»

Для строительства объекта выбрана площадка в 7 км к юго-востоку от посёлка. По словам главы Кузбасса, участок в Таштаголе признан неперспективным.

«В числе преимуществ местоположения — возможность посадки с двух курсов, близость курортной зоны и карьеров с материалами, необходимыми для строительства, — пояснил Цивилёв. — Проект аэропорта предусматривает перрон на шесть мест стоянок воздушных судов. Планируемая пропускная способность аэровокзала позволит обслуживать до 400 пассажиров в час».

Напомним, что ранее Сергей Цивилёвобратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие Шерегеша.

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