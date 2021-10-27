Якутии добавят на охрану лесов от пожаров 1,2 млрд рублей
Якутск, 27 октября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В отношении Якутии предпримут ряд мер, которые позволят снизить риски повторения ситуации с лесными пожарами, сложившейся этим летом. Республика будет получать больше федеральных денег на охрану лесов от пожаров, финансирование увеличено на 1,17 млрд рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев 27 октября в своём телеграм-канале.
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Тему борьбы с природными возгораниями в Якутии обсуждали на заседании совета с участием полномочного президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. По итогам встречи принято решение добавить республике на тушение лесов 309,4 млн рублей, на авиапатрулирование — 640,5 млн. Общая сумма средств, которые будут выделены, составит 1,17 млрд рублей. Дополнительно республике оплатят из федерального бюджета приём на работу 184 авиадесантников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев высказывал мнение, что лесные пожары в Якутии, которые в этом году уничтожили порядка 8 млн га природной территории, являются последствием глобального потепления. Он не исключил, что ситуация может повториться.