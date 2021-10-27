Якутск, 27 октября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В отношении Якутии предпримут ряд мер, которые позволят снизить риски повторения ситуации с лесными пожарами, сложившейся этим летом. Республика будет получать больше федеральных денег на охрану лесов от пожаров, финансирование увеличено на 1,17 млрд рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев 27 октября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Тему борьбы с природными возгораниями в Якутии обсуждали на заседании совета с участием полномочного президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. По итогам встречи принято решение добавить республике на тушение лесов 309,4 млн рублей, на авиапатрулирование — 640,5 млн. Общая сумма средств, которые будут выделены, составит 1,17 млрд рублей. Дополнительно республике оплатят из федерального бюджета приём на работу 184 авиадесантников.

«Мои предложения о более упрощенном порядке введения ЧС федерального порядка при лесных пожарах, возможности заправки вертолетов на авиаплощадках, а также об увеличении противопожарных разрывов на особо опасных объектах и у населенных пунктов и их упрощенное обустройство получили поддержку у Юрия Трутнева и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Спасибо!» — прокомментировал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев высказывал мнение, что лесные пожары в Якутии, которые в этом году уничтожили порядка 8 млн га природной территории, являются последствием глобального потепления. Он не исключил, что ситуация может повториться.