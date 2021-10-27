Симферополь, , 04:20 — REGNUM Спецтаблички на месте коллекции скифского золота предложил установить в крымских музеях советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 27 октября в интервью РИА Новости.

Золото скифов Zamunu45

Крючков пояснил, что золото скифов было фактически украдено у жителей Крыма, поэтому будет логично на местах, где ранее размещалась коллекция в крымских музеях повесить таблички «Украдено Украиной в Амстердаме». Подобные таблички, по мнению Крючкова, нужно разместить в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая, на каждую пустую витрину, в которой могли бы экспонироваться уникальные артефакты.

Крочков сравнил поведение властей Украины с действиями нацистов во время Великой Отечественной войны, которые вывозили из оккупированного Крыма картины и предметы старины. Советник главы Крыма выразил уверенность в том, что коллекция скифского золота в конце концов вернётся в Крым.

Напомним, коллекция скифского золота включает около двух тысяч артефактов. В начале февраля 2014 года её вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией музей в Нидерландах принял решение не передавать коллекцию ни Украине ни России, пока обе стороны не придут к соглашению по этому вопросу, либо пока не будет решения компетентного судьи. 26 октября апелляционный суд в Амстердаме решил, что золото скифов является собственностью Украины.

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