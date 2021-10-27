Владивосток, , 04:42 — REGNUM В Амурской области нет полигонов, оборудования и компаний для утилизации ядовитых отходов с космодрома «Восточный», заявил «Интерфаксу» межрайонный природоохранный прокурор Благовещенска Олег Зюбин, комментируя протесты приморцев против утилизации ядовитого грунта в их регионе.

Опасные отходы в Приморье с «Восточного» Пресс-служба правительства Приморского края

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Известно, что в январе 2021 года государственное бюджетное учреждение «Экология» из Приамурья в ходе конкурса заключило контракт с АО «Зеленый город» на сбор, перевозку и размещение ядохимикатов, которые планировалось захоронить на полигоне «Серебряный» в пригороде Красноярска. Однако этим возмутились красноярцы, подключились надзорные органы. В итоге контракт был изменен.

Речь идёт о более чем 900 тоннах отходов 2 и 3 класса опасности. После неудачной попытки разместить их на полигоне в Красноярском крае, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что теперь отходы решили утилизировать в Приморье, в Надеждинском районе рядом с Владивостоком, по договору с ООО «Система».

И отходы повезли приморцам — в посёлок Западный доставили около 210 тонн, ещё около 100 тонн — в посёлок Ярославский. Жители и власти выступили против их утилизации в Приморье и обратились в краевое УФАС с тем, чтобы добиться расторжения контракта. Начались проверки специалистами всех ведомств.

«Если договор будет расторгнут, то основному подрядчику придется искать другие способы исполнения контракта. Если будет принято решение о возвращении отходов в Амурскую область, будем оценивать законность этих действий», — сказал Зюбин.

Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года.

«Похоже, у губернатора Кожемяко осталось два варианта. Либо довезти сатанинский груз до границы с Хабаровским краем, чтобы затем губернатор Михаил Дегтярёв также тайно подбросил отходы губернатору Еврейской области Ростиславу Гольдштейну, а тот — вернул в Приамурье. Либо поступить законно: в рамках уголовного дела изъять ядохимикаты в распоряжение Приморского края, а после — наконец-то определить их состав и классы опасности, сообразно которым организовать легитимное обезвреживание», — написал телеграм-канал «Зеленый Змий».

Как сообщало ИА REGNUM, отходы, поступившие из Амурской области, в Приморье сжигать однозначно не будут — заявил 24 октября губернатор Олег Кожемяко.