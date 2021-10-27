Южно-Сахалинск, 27 октября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Авиарейсы утром 27 октября не смогли приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска. Некоторое время самолёты кружили над островным регионом в ожидании, что густой туман рассеется.

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Принято решение отправить рейс V-6283 авиакомпании «Россия» из Москвы в Хабаровск на запасной аэродром. Планируется, что погодные условия позволят ему вновь вылететь в сторону островного региона и совершить посадку в Южно-Сахалинске в 14:30 по местному времени (06:30 мск), сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Между тем туман начал сходить и в аэропорту Южно-Сахалинска небо уже прояснилось.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска не смогли утром 27 октября приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска.