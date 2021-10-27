Лондон, , 03:57 — REGNUM Активисты из природозащитной организации «Климатическая сеть британских студентов» провели акцию протеста в лондонском Музее науки. Об этом 26 октября сообщила радиостанция LBC.

Лондон Davide D'Amico

Протестующие выражали возмущение по факту сотрудничества Музея с крупными мировыми нефтегазовыми компаниями. В частности, внимание манифестантов привлекла выставка «Энергетическая революция», которая была организована при поддержке индийского конгломерата Adani group, который осуществляет и газовые проекты.

Протестующие развернули транспарант «Откажитесь от спонсорства Shell» и намерены оставаться возле Музея всю ночь. Акция носит мирный характер, возле протестующих находятся сотрудники полиции, задержаний не проводилось.

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