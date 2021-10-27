Токио, , 03:53 — REGNUM Правящая Либерально-демократическая партия Япония может потерять часть депутатских мандатов в палате представителей японского парламента по итогам выборов, намеченных на 31 октября. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на результаты соцопроса.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство предполагает, что от ЛДП в парламент могут пройти 200 депутатов по одномандатным округам, еще 66 по партийным спискам. При этом для получения большинства партии будет необходимо получить не менее 261 из 465 мест. В действующем созыве палаты представителей правящая коалиция имеет 305 мест.

Kyodo указывает, что оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии может получить около 90 мест в парламенте. По итогам прошлых выборов партии досталось 112 мандатов.

Соцопрос проводился с 23 по 26 октября по телефону. В нем приняли участие 119 тыс. жителей Японии.