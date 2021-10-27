Токио, 27 октября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Правящая Либерально-демократическая партия Япония может потерять часть депутатских мандатов в палате представителей японского парламента по итогам выборов, намеченных на 31 октября. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на результаты соцопроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Агентство предполагает, что от ЛДП в парламент могут пройти 200 депутатов по одномандатным округам, еще 66 по партийным спискам. При этом для получения большинства партии будет необходимо получить не менее 261 из 465 мест. В действующем созыве палаты представителей правящая коалиция имеет 305 мест.

Kyodo указывает, что оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии может получить около 90 мест в парламенте. По итогам прошлых выборов партии досталось 112 мандатов.

Соцопрос проводился с 23 по 26 октября по телефону. В нём приняли участие 119 тыс. жителей Японии.