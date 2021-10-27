Пекин, 27 октября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» сохранил свое первое место в прокате материкового Китая за 25 октября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Фильм собрал 19,93 млн юаней (около $3,12 млн), а его общая кассовая выручка достигла 5,3 млрд юаней. Следом расположилась научно-фантастическая картина «Дюна» режиссера Дени Вильнева, снятая по одноименному роману Фрэнка Герберта, который принес около 12,73 млн юаней на четвертый день показа.

Романтическая драма гонконгского режиссера Энн Хуэй «Любовь после любви» вышедшая в прокат 22 октября, заняла третье место с кассовыми сборами около 4,54 млн юаней за 25 октября.