Пекин, , 03:46 — REGNUM Согласно официальным данным, доходы бюджета Китая увеличились в годовом исчислении на 16,3% за первые девять месяцев текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Согласно данным Министерства финансов КНР, за этот период налоговые поступления страны составили 16,4 трлн юаней (около $2,56 трлн). Налоговые поступления составили 14,07 трлн юаней в период с января по сентябрь, увеличившись на 18,4% в годовом исчислении.

Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, подскочили на 17,4% по сравнению с предыдущим годом до 5,01 трлн юаней.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 7,65 трлн юаней и 8,75 трлн юаней бюджетных поступлений, соответственно, с ростом в годовом исчислении на 17,1% и 15,6%. Бюджетные расходы Китая выросли на 2,3% в годовом исчислении до 17,93 трлн юаней за девять месяцев.

Бюджетные расходы на образование выросли на 5,2% в годовом исчислении, в то время как расходы на здравоохранение и медицинскую помощь выросли на 2,3%, сообщило министерство.