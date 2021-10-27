Пекин, 27 октября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Крупнейший китайский бренд крепкого алкоголя Kweichow Moutai увеличил выручку от продаж на 11,05% в годовом исчислении за первые три квартала этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Китай

Выручка бренда от продаж за этот период превысила 74,64 млрд юаней (около $11,68 млрд), а чистая прибыль превысила 37,26 млрд юаней, что на 10,17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании от продаж в третьем квартале составила 25,55 млрд юаней, увеличившись на 9,86% в годовом исчислении, а чистая прибыль достигла 12,61 млрд юаней, увеличившись на 12,35% в годовом исчислении.

Популярная в Китае водка «Маотай» производится в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Ее часто подают на государственных банкетах, и она считается очень хорошим и ценным подарком по любому случаю.