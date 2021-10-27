Пекин, , 03:40 — REGNUM Министерство коммерции КНР опубликовало план использования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 14-й пятилетний период (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Страна продолжит повышать открытость на высоком уровне для привлечения глобальных высококачественных ресурсов, заявило министерство. Оно также пообещало улучшить качество использования ПИИ, сохраняя при этом их количество стабильным.

ПИИ помогут дальнейшему совершенствованию производственных и производственно-сбытовых цепочек при одновременном улучшении бизнес-среды для иностранных инвесторов, говорится в сообщении.

Китай должен занять одно из ведущих мест в мире по масштабам использования ПИИ, и его положение как крупной страны по использованию ПИИ должно оставаться стабильным, говорится в нем.

Структура использования ПИИ должна улучшиться, и взаимодействие ПИИ с исходящими прямыми инвестициями, внешней торговлей и внутренним потреблением должно вырасти в течение этого периода, говорится в плане. За 13-ю Пятилетку Китай использовал $698,9 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 10,4% больше, чем за 12-ю Пятилетку, и установило рекордный уровень для страны.