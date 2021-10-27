Абакан, , 03:40 — REGNUM Власти Хакасии приостановят работу городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске с 28 октября по 7 ноября, сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Валентин Коновалов R-19.ru

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Такое ограничение станет одной из мер по недопущению распространения коронавируса в регионе. Текущую ситуацию Коновалов охарактеризовал как «сложную» и требующую «эффективных мер к разрыву цепочек заражения».

С 28 октября в Хакасии также будет введён комендантский час — жителям запретят покидать места проживания ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня — и будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключения составят аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку.

«Это решение тяжёлое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идёт о здоровье и жизни людей», — объяснил Коновалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Хакасии не будут вводить дополнительные нерабочие дни. Нерабочими (с сохранением за работниками зарплаты) в регионе, как и по всей России, станут дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

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